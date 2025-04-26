Появились подробности спасения пожарными горящего Нового Иерусалима МО: БПЛА «Баба-яга» атаковал тушивших храмовый комплекс под Белгородом пожарных

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Дроны Вооруженных сил Украины «Баба-яга» атаковали пожарные расчеты, которые тушили храмовый комплекс Новый Иерусалим в Валуйском округе Белгородской области, сообщили в группировке войск «Север». Спасатели успели укрыться от атаки.

ВСУ атаковали храмовый комплекс <…>. В результате сбросов взрывных устройств, строения загорелись. Оперативно прибывшие пожарные расчеты также были атакованы дронами «Баба-яга», — указано в сообщении.

На данный момент пожарные лишены возможности заниматься спасением икон, находящихся в Новом Иерусалиме. Угроза новых обстрелов со стороны украинской армии остается актуальной.

В группировке «Север» добавили, что храмовый комплекс выгорел полностью. После стабилизации ситуации и по окончании намеренных обстрелов со стороны ВСУ работы будут продолжаться.

К исходу дня 25 апреля все попытки работы на месте пожара с целью спасения оставшихся икон и других святынь не представляются возможными, — добавили в группировке.

Ранее митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн назвал удар украинской армии преступлением против духовного и культурного наследия народа России. Он добавил, что все здания будут восстановлены.