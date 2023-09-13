Появились новые кадры пожара после ракетной атаки на Севастополь

Фото: Виктория Суконникова/ТАСС

Последствия обстрела Севастополя

В Сети появились кадры пожара в Севастополе после ракетной атаки со стороны Украины, видео опубликовал Telegram-канал «Mash на волне». По предположительным данным, на записи горит судостроительный завод имени Орджоникидзе в Корабельной бухте. Виден густой черный дым, тянущийся к небу, и зарево пожара.

О ракетной атаке на Севастополь сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. Он рассказал о срабатывании системы ПВО, а также о возникновении пожара не на гражданском объекте. Возгоранию был присвоен четвертый класс. Позднее Развожаев добавил, что в результате атаки ВСУ пострадали 24 человека. По его словам, четыре человека находятся в состоянии средней степени тяжести. Минобороны России информацию не комментировало.

Министерство обороны России сообщило, что в результате атаки ВСУ на Севастополь два корабля Черноморского флота получили повреждения. В ведомстве уточнили, что всего ВСУ выпустили десять крылатых ракет, они были запущены по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе в Корабельной бухте Севастополя.