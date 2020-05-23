Потребность Дагестана в лекарствах пообещали закрыть в ближайшее время

https://static.news.ru/photo/175ce124-9ce4-11ea-91ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Закрыть потребность Дагестана в медпрепаратах планируется в ближайшее время, замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко во время рабочего визита в республику.

Согласно данным регионального Минздрава, власти уже направили в республику необходимые лекарства. Кроме того, решается вопрос об обеспечении препаратами амбулаторных пациентов.

Обсуждается возможность включить больницы республики в программу клинических исследований перспективных препаратов, которые предварительно показали свою эффективность в лечении коронавирусной инфекции, — отметили в ведомстве.

Там добавили , что в регионе за последние 10 дней количество проводимых тестов на коронавирус выросло в три раза и их объёмы продолжат увеличиваться.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники Волжского спасательного центра МЧС отправились из Самары в Дагестан, чтобы усилить местную группировку ведомства и помочь в проведении дезинфекции.

По состоянию на 23 мая в Дагестане зафиксировано 3982 случая COVID-19 и 70 летальных исходов.