Потребность Дагестана в лекарствах пообещали закрыть в ближайшее время

Закрыть потребность Дагестана в медпрепаратах планируется в ближайшее время, замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко во время рабочего визита в республику.
Согласно данным регионального Минздрава, власти уже направили в республику необходимые лекарства. Кроме того, решается вопрос об обеспечении препаратами амбулаторных пациентов.
Обсуждается возможность включить больницы республики в программу клинических исследований перспективных препаратов, которые предварительно показали свою эффективность в лечении коронавирусной инфекции, — отметили в ведомстве.
Там
Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники Волжского спасательного центра МЧС отправились из Самары в Дагестан, чтобы усилить местную группировку ведомства и помочь в проведении дезинфекции.
По состоянию на 23 мая в Дагестане зафиксировано 3982 случая COVID-19 и 70 летальных исходов.
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