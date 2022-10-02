Посол ЛНР затруднился указать статус украинского языка в регионе Посол ЛНР в РФ Мирошник заявил об отсутствии решения по статусу украинского языка в регионе

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Родион Мирошник

Решение по будущему статусу украинского языка в Луганской Народной Республике пока не принято, рассказал ТАСС посол ЛНР в РФ Родион Мирошник. Он пояснил, что на данный момент в регионе государственным языком является русский, и пока Киев будет продолжать с ним борьбу, вопрос об украинском языке подниматься не будет.

Сейчас однозначного ответа на этот вопрос (о статус украинского языка в ЛНР. — NEWS.ru) нет. Будет зависеть от дальнейших решений. Сейчас у нас только русский язык является государственным, — заявил посол.

Ранее в Госдуме России сообщили, что денежной единицей в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях будет рубль. Украинские гривны будут приниматься до 31 декабря этого года включительно.

Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму четыре проекта федеральных конституционных законов (ФКЗ) о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. В постановлении Конституционного суда РФ закрепили, что главы Херсонской и Запорожской областей получат статус губернаторов, ДНР и ЛНР — глав республик. После этого Путин назначит врио регионов в течение десяти дней после принятия субъектов в состав РФ. При этом выборы парламентов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоятся в единый день голосования в сентябре 2023 года.