Полковник заявил о последних днях существования ВСУ Полковник Матвийчук: украинские войска доживают последние дни

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

Анатолий Матвийчук, бывший офицер спецназа и полковник в отставке, в интервью URA.RU заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в скором времени перестанут функционировать. По его мнению, это случится из-за отсутствия руководства.

Матвийчук отметил, что украинские военные на грани коллапса на фронте, так как у них нет командного состава. Он предположил, что командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный были арестованы за «неподчинение» украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

Матвийчук отмечает, что Украина осознает последствия возможного наступления.

Мы показали им, что произойдет дальше. Несколько наших предварительных ударов — и они остановились, — сказал Сырский.

Ранее глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что Залужный отказался от участия в заседании комитета. Он отметил, что украинский военачальник не захотел участвовать в мероприятии даже в формате видеоконференции из-за напряженной оперативной ситуации на фронте.

После этого ряд российских Telegram-каналов сообщили, что Залужного, предположительно, ликвидировали в ходе боев недалеко от населенного пункта Часов Яр. В Минобороны РФ эту информацию не подтвердили, а в Киеве опровергли данные сведения.