Политолог назвал причину болезни кандидата на пост главы Хакасии Политолог Ремизов: болезнь депутата Сокола стала предлогом сняться с выборов

Фото: ГД РФ

Сергей Сокол

Болезнь депутата от партии «Единая Россия» и ветерана СВО Сергея Сокола стала удобным предлогом, чтобы власть могла снять его с выборов на пост главы Хакасии и попыталась изменить неблагоприятную для нее избирательную кампанию, рассказал NEWS.ru политолог Михаил Ремизов. Он считает, что наиболее вероятные варианты развития событий для Сокола колебались от поражения по итогам второго тура до поражения в первом туре, что вызвало бы на федеральном уровне негативный резонанс.

Произошедшее с Соколом дает модераторам и кураторам компании минимизировать ущерб, который мог возникнуть для власти, если бы события развивались по инерционному сценарию, — пояснил Ремизов.

Политолог допустил, что Соколу теперь будет поручено политически давить на главу региона, коммуниста Валентина Коновалова, чтобы подготовить почву для нового претендента.

Это один из вариантов развития событий. Если бы власть попыталась реализовать другие варианты с отменой выборов или их переносом, то это слишком бы напомнило 2018 год, а такие аналогии ей не нужны, — добавил эксперт.

Госпитализированный 31 августа Сокол снял свою кандидатуру с выборов из-за проблем со здоровьем, возникших после перенесенной в июле операции. По его словам, такое решение он принял, поскольку «быть губернатором — это серьезная и ответственная работа, когда ни на день нельзя выйти из строя».