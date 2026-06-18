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18 июня 2026 в 13:07

Полиция задержала двоих жителей Ленобласти за производство наркотиков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В поселке Сосновское Ленинградской области полиция задержала двоих мужчин 36 и 33 лет по подозрению в выращивании, расфасовке и сбыте растительных наркотиков, пишет Мойка78 со ссылкой на МВД России. В отношении них возбудили уголовное дело.

По данным правоохранителей, первый из мужчин отвечал за культивацию растений, а второй занимался сбытом товара в регионе. По месту жительства последнего изъяли наркотик массой почти девять граммов, а у его напарника — пакет с остатками запрещенного вещества.

В частном доме в поселке Сосновское, где оба подозреваемых оборудовали ферму, полиция нашла 11 кустов конопли, электронные весы и вакууматор. Там же обнаружили вентиляторы и подвесные конструкции. Всего правоохранители изъяли около пяти килограммов наркотиков.

Ранее мужчину задержали в Выборгском районе Санкт-Петербурга за ведение бизнеса по выращиванию конопли в своей квартире. Оперативники, посетившие жилье на Сердобольской улице, обнаружили семь горшков с соответствующим растением, три контейнера с почти полукилограммом запрещенных веществ и пакет с неидентифицированным порошком.

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