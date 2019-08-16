https://static.news.ru/photo/3ae8c296-c041-11e9-a6f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: 06.мвд.рф

Сотрудники полиции вернули 36-летней жительнице города Назрань дочь, которую 14 августа похитил сельский юноша для того, чтобы жениться.

Женщина обратилась в правоохранительные органы после того, как её 13-летнюю дочь на автомашине ВАЗ в неизвестном направлении увёз некий молодой человек. Полицейские нашли юношу и вернули родителям дочь.

Как выяснилось, 19-летний сельчанин умыкнул подростка с целью вступления в брак, — пояснили в пресс-службе МВД по Республике Ингушетия.

В данное время в отношения похитителя собираются возбудить уголовное дело.

Как писал News.ru, ранее министр по национальной политике Чечни Джамбулат Умаров заявил, что сообщение о вывезенной из кризисного центра «Китеж» 20-летней девушке, которую родители насильственным путём забрали к жениху, является домыслом.