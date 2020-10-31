Похороны экс-главы Волгоградской области Николая Максюты состоятся 5 ноября

https://static.news.ru/photo/bd14732a-1cd7-11eb-b6ea-fa163e074e61_660.jpg Николай Максюта Фото: Federation Council of Russia/Flickr.com/Global Look Press

Бывший губернатор Волгоградской области Николай Максюта, скончавшийся 1 ноября, будет похоронен в четверг на кладбище в областном центре.

Об этом сообщил представитель администрации региона, передаёт РИА Новости.

Николая Кирилловича похоронят в Волгограде 5 ноября, — говорится в сообщении.

Максюта скончался в московской больнице, где лечился от коронавируса. Ему было 73 года. Максюта возглавлял Волгоградскую область с 1996 по 2009 год, затем четыре года был членом Совфеда РФ.

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