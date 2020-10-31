Похороны экс-главы Волгоградской области Николая Максюты состоятся 5 ноября

Бывший губернатор Волгоградской области Николай Максюта, скончавшийся 1 ноября, будет похоронен в четверг на кладбище в областном центре.
Об этом сообщил представитель администрации региона,
Николая Кирилловича похоронят в Волгограде 5 ноября, — говорится в сообщении.
Максюта скончался в московской больнице, где лечился от коронавируса. Ему было 73 года. Максюта возглавлял Волгоградскую область с 1996 по 2009 год, затем четыре года был членом Совфеда РФ.
Как писал NEWS.ru ранее, лёгкие мэра Уфы Ульфата Мустафина, скончавшегося от осложнений, вызванных COVID-19, были поражены почти на 90%.