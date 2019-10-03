https://static.news.ru/photo/81202d88-e5dc-11e9-ace6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что температура воздуха в Москве в воскресенье, 6 октября, может опуститься до 3 градусов тепла, а в Подмосковье — до 1 градуса. Резкое похолодание начнётся уже вечером в пятницу.

В субботу будет облачно, в Москве 5–7 градусов, по области — 2–7 градусов. Днём также будет облачно, но с прояснениями, максимальная температура в Москве — 8–10 градусов, по области — 6–11 градусов, — сообщила ТАСС Макарова.

В ночь на воскресенье синоптики прогнозируют в Москве 3–5 градусов, по области — 1–6 градусов, днём температура не повысится, к тому же ожидаются осадки — дождь и мокрый снег.

Как писал News.ru, рекордно тёплую для октября погоду циклон обеспечил 3 октября в Москве. Днём воздух прогрелся до плюс 21 градуса. По данным Гидрометцентра, температурный фон превысил климатическую норму на 4–6 градусов, приблизившись к своим максимальным значениям, зафиксированным в 1915 году.