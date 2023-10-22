Подросток устроил стрельбу в центре Петербурга Mash: в Петербурге ученик колледжа выстрелил в сверстника, не давшего ему вейп

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщает, что 15-летний студент Невского колледжа им. Неболсина открыл стрельбу из пневматического оружия в центре Санкт-Петербурга. По данным канала, подросток пытался отобрать у сверстника электронную сигарету, но получил отказ, что спровоцировало ответную реакцию.

Инцидент произошел возле метро «Гражданский проспект». Студент колледжа подошел на улице к 14-летнему школьнику, который курил электронную сигарету, и потребовал отдать ее. После отказа подросток достал пневматический пистолет и 12 раз выстрелил в сверстника, а потом нанес ему удары кулаками. Агрессора задержала полиция, в отделении он признал свою вину. Возбуждено уголовное дело о разбое с применением оружия.

Ранее в Тюменской области ученик седьмого класса застрелил из ружья 54-летнего отца, пока тот спал. Труп обнаружил племянник убитого и вызвал полицию. Однако когда правоохранители приехали, тела в доме уже не было. Позже его нашли в багажнике автомобиля, за рулем которого был его сын. Машину остановили полицейские, когда подросток вез в лес завернутый в ковер труп. Мотивом преступления называется семейный конфликт. Подростка задержали.