Военкор Коц сообщил о передислокации ЧВК «Вагнер»

Фото: Карбинов Анатолий/NEWS.ru

Бойцы ЧВК «Вагнер»

Военкор Александр Коц сообщил в своем Telegram-канале, что большая колонна военной техники была замечена на трассе М-4. По его словам, машины движутся в сторону Москвы и принадлежат подразделениям ЧВК «Вагнер», приступившим к процессу передислокации.

ЧВК «Вагнер», похоже, начала передислокацию из полевых лагерей. Длинная колонна без тяжелой техники движется по трассе М-4 в сторону Москвы в сопровождении полиции, — рассказал военкор.

На опубликованном видео можно заметить военные автомобили, движущиеся по дороге. Где именно сделана запись, военкор не уточнил. В то же время он подчеркнул, что в колонне есть автобусы с белорусскими номерами. Это, по его мнению, может косвенно говорить о пункте назначения.

Ранее стало известно, что часть подразделений ЧВК «Вагнер» разместилась в Белоруссии. Там, по информации Минобороны республики, бойцы будут заниматься подготовкой местных военнослужащих. Глава государства Александр Лукашенко уверен, что вагнеровцы с их богатым опытом могут детально рассказать об эффективности того или иного вооружения.

Оставшиеся в России бойцы «Вагнера», как сообщал зампредседателя оборонного комитета Госдумы Андрей Красов, могут принести пользу ВС РФ. Их трудоустроят в военной сфере.