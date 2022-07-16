Подозреваемый в убийстве семьи в Новошахтинске задержан

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подозреваемый в убийстве четырех человек в Новошахтинске Ростовской области задержан, сообщили в Следственном комитете России. В ближайшее время 36-летнего Дениса Машонского допросят следователи.

В ходе следственных действий и оперативных мероприятий, проведенных следователями СК России совместно с сотрудниками полиции, задержан подозреваемый. Им оказался 36-летний местный житель. В ближайшее время он будет допрошен следователями, — говорится в сообщении.

Накануне стало известно о расправе над семьей. В одном из аварийных домов Новошахтинска обнаружили тела четырех человек и раненую девочку. Прибывшие на место медики диагностировали у последней огнестрельное ранение в шею — ребенка госпитализировали. Ее состояние оценивалось как крайне тяжелое.

В совершении преступления заподозрили Дениса Машонского. Следователи предположили, что семья знала его, поскольку в квартире не обнаружили следов взлома: двери были открыты изнутри. Позднее эту информацию подтвердила одногруппница одной из убитых. По словам девушки, погибшая несколько лет состояла в близких отношениях с Машонским.

СК РФ по Ростовской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а,в» ч.2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух и более лиц, малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) и ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). В настоящее время следственные мероприятия продолжаются.