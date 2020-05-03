Поднявший полицейского житель Дагестана объяснил это проявлением любви

https://static.news.ru/photo/e89de54a-8d43-11ea-a394-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Дагестана схватил и поднял полицейского над землёй. Позже свой поступок он объяснил неоднозначно.

Инцидент произошёл в Махачкале. Сотрудник полиции остановил автомобиль мужчины из Лакского района, чтобы уточнить цель поездки. В ответ водитель стал пререкаться, затем подошёл к стражу порядка и поднял его.

В отделении полиции задержанный объяснил, что хотел показать свою любовь, назвав сотрудника правопорядка «братом», сообщает издание «Подъем» в Telegram-канале.

Ранее NEWS.ru писал, что суд в Подмосковье арестовал гражданина, который в нетрезвом виде напал с ножом на двух мужчин. Они оказались сотрудниками полиции, но в то время находились не при исполнении своих служебных обязанностей. Конфликт произошёл из-за замечания по поводу собаки.