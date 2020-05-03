В Коломне арестовали жителя, который из-за собаки пырнул ножом полицейских

https://static.news.ru/photo/5ff90204-8d36-11ea-80cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суд в Подмосковье арестовал гражданина, который в нетрезвом виде напал с ножом на двух мужчин. Они оказались сотрудниками полиции, но в то время находились не при исполнении своих служебных обязанностей.

Конфликт произошёл в лесу под Коломной. Двое мужчин попросили местного жителя забрать собаку, которая пыталась их укусить. В ответ на замечание он ударил их ножом в живот и грудь. Причинённый потерпевшим вред здоровью квалифицируется как тяжкий. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ.

Судом по ходатайству следствия в отношении нападавшего избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщают в управлении СК РФ по Московской области.

Ранее в Екатеринбурге госпитализация больного коронавирусом чуть не закончилась трагически. При попытке забрать его в больницу инфицированный набросился на сотрудника полиции и ранил его ножом, писал NEWS.ru.