На Урале больной COVID-19 набросился на полицейского с ножом

https://static.news.ru/photo/c14f22a0-82ef-11ea-8254-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Reichwein/dpa/Global Look Press

В Екатеринбурге госпитализация больного коронавирусом чуть не закончилась трагически. При попытке забрать его в больницу инфицированный набросился на сотрудника полиции и ранил его ножом.

Сотрудник отдела полиции № 4 УМВД по Екатеринбургу был травмирован местным жителем, узнавшим, что его хотят доставить на лечение в больницу из-за подтверждённого диагноза COVID-19, — сообщил РИА Новости глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Инцидент произошёл 18 апреля в доме по улице Волгоградской. Участковый помогал сотрудникам Роспотребнадзора в госпитализации местного жителя. Сотрудник полиции сумел вовремя отразить атаку, однако злоумышленник всё же успел ранить его в предплечье.

История может закончиться возбуждением уголовного дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», — заключил Горелых.

По состоянию на 20 апреля общее число инфицированных в России достигло 47 121. По данным оперативного штаба, новые случаи заболевания отмечены в 76 регионах. Большинство из них — в Москве, Московской и Нижегородской областях. 45,3% вновь заразившихся не имеют клинических проявлений болезни, писал NEWS.ru.