Под Самарой экс-полицейский насмерть сбил девочку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший сотрудник полиции насмерть сбил 16-летнюю девушку на трассе «Кинель-Богатое-Борское» в районе села Бобровка Самарской области. Как передает РИА Новости со ссылкой на региональное ГУ МВД России, подросток ехала на велосипеде по ходу движения автомобиля.

По предварительной информации, около 22:10 49-летний водитель Mercedes наехал на 16-летнюю девочку. Она ехала на велосипеде по дороге по ходу движения машины, — говорится в сообщении.

Удар был такой силы, что велосипед загнуло дугой. От полученных травм девушка скончалась на месте, не дождавшись приезда скорой помощи.

Источник агентства уточнил, что за рулем находился бывший сотрудник полиции 1973 года рождения. Официально эту информацию не подтверждают.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн также написал в своем Telegram-канале, что за рулем иномарки находился экс-начальник ОМВД Сергиевского района Сергей Зацепин. По словам парламентария, силовик — «скандально известный» в регионе человек. Отметим, что в мае 2022 года Зацепин вышел на пенсию.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. В связи с ДТП прокуратура региона организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.

Ранее в Уфе автомобиль сбил ребенка во дворе жилого дома. Школьник внезапно выбежал из подъезда прямо под колеса машины.