В Уфе автомобиль сбил ребенка во дворе жилого дома

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Уфе во дворе многоквартирного дома автомобиль «Лада Гранта» сбил семилетнего мальчика. По факту происшествия ведется разбирательство, сообщил в Telegram-канале глава ГИБДД Башкирии Владимир Севостьянов.

ДТП произошло в Ленинском районе Уфы, на улице Летчиков. Автомобилем управлял 20-летний местный житель. Не успев затормозить, он допустил наезд на выбежавшего из подъезда дома школьника.

Происшествие было снято видеокамерой умного домофона. На кадрах видно, как ребенка после удара отбросило на несколько метров. Однако он вскоре самостоятельно поднялся, когда к нему подбежала женщина. Севостьянов отметил, что мальчик получил телесные повреждения, но не уточнил, насколько серьезные.

Глава ГИБДД напомнил водителям о необходимости соблюдения ПДД при проезде придомовых территорий и мест массового нахождения детей, а родителям порекомендовал чаще проводить беседы с детьми о безопасном поведении на дороге.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье автобус сбил на пешеходном переходе 10-летнюю девочку. Ребенок погиб. Водитель скрылся с места происшествия. Но вскоре был задержан полицией. На него заведено уголовное дело.