Под прицел ВСУ попало еще одно село в Белгородской области Гладков: ВСУ открыли огонь по селу Новая Таволжанка

Фото: t.me/vvgladkov

Вооруженные силы Украины открыли огонь по селу Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, никто не пострадал, но повреждения получили четыре частных дома.

Под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Различные повреждения выявлены в четырех частных домовладениях: в одном доме снарядом сильно повреждена хозпостройка, в трех других незначительно посечены кровли, фасады и окна, также посекло один автомобиль, — уточнил Гладков.

Ранее губернатор рассказал, что два человека пострадали при обстреле ВСУ поселка Шебекино. Также, по его словам, под прямой обстрел попала стоянка промышленного предприятия, посечено осколками 10 машин и пробита кровля в одном из цехов.

До этого беспилотники ВСУ атаковали город Губкин. По информации Гладкова, дроны сдетонировали сразу после падения. В результате происшествия никто не пострадал. В Министерстве обороны России подтвердили факт перехвата беспилотников ВСУ с применением дежурных средств ПВО. Гладков также добавил, что из-за атаки беспилотников несколько строений в городе были повреждены.