Под Новосибирском 22 многоквартирных дома остались без отопления

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В поселке Октябрьский Новосибирской области 22 многоквартирных дома остались без отопления в результате аварии, сообщается на сайте регионального главка МЧС. Ведутся работы по восстановлению теплоносителя. По факту аварии начата прокурорская проверка.

27.11.2022 г. в 01:15 поступила информация об аварийном отключении отопления в н.п. Октябрьский Мошковского района Новосибирской области. В результате аварии под отключение попало 22 многоквартирных жилых дома. В данный момент проводятся работы по восстановлению теплоносителя, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в ремонтных работах задействованы 18 человек и восемь единиц техники.

В областной прокуратуре заявили, что в связи с аварийным отключением теплоснабжения организована проверках соблюдения законодательства в сфере ЖКХ. В ее ходе будет дана оценка деятельности ответственных должностных лиц. Восстановление теплоснабжения находится на контроле прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области более 30 населенных пунктов остались без света и тепла из-за ледяного дождя. Там оборудуют пункты обогрева для местных жителей.