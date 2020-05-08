Под Мурманском коронавирусом заразились уже более двух тысяч человек

Коронавирус за сутки выявили ещё двух рабочих на строй площадке в Белокаменке, которая находится под Мурманском.
Согласно данным регионального оперативного штаба по борьбе с COVID-19, общее число заражённых достигло 2003 человека.
В Белокаменке компания «Новатэк» возводит Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений для сжижения и транспортировки природного газа. В работах задействованы 20 подрядных организаций. Очаг заражения был зарегистрирован среди рабочих одной из них — компании «Велесстрой».
На сегодняшний день в Мурманской области зафиксировано 2340 случаев заражения коронавирусом.
Как писал NEWS.ru, ранее второй анализ показал, что у скончавшейся в посёлке Белокаменка Мурманской области женщины был коронавирус.
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