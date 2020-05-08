Под Мурманском коронавирусом заразились уже более двух тысяч человек

https://static.news.ru/photo/658f4216-91e9-11ea-b52b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vladislav Kadyshev/Global Look Press

Коронавирус за сутки выявили ещё двух рабочих на строй площадке в Белокаменке, которая находится под Мурманском.

Согласно данным регионального оперативного штаба по борьбе с COVID-19, общее число заражённых достигло 2003 человека.

В Белокаменке компания «Новатэк» возводит Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений для сжижения и транспортировки природного газа. В работах задействованы 20 подрядных организаций. Очаг заражения был зарегистрирован среди рабочих одной из них — компании «Велесстрой».

На сегодняшний день в Мурманской области зафиксировано 2340 случаев заражения коронавирусом.

Как писал NEWS.ru, ранее второй анализ показал, что у скончавшейся в посёлке Белокаменка Мурманской области женщины был коронавирус.