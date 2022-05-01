Под Белгородом загорелся объект Минобороны России Губернатор Белгородской области Гладков заявил о пожаре на объекте Минобороны РФ

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории одного из объектов Министерства обороны России произошёл пожар, написал в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Глава региона уточнил, что информации о пострадавших пока не поступало, на месте происшествия работают оперативные службы.

На границе трёх муниципалитетов — Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа — произошёл пожар на территории одного из объектов Министерства обороны РФ, — написал он.

Глава региона добавил, что информация о пострадавших и разрушениях уточняется и появится позже. На данный момент на месте ЧП работают оперативные службы, которые принимают необходимые меры для обеспечения безопасности.

Ранее в Белгородской области прогремели несколько мощных взрывов, которым предшествовал сильный гул. Пользователи социальных сетей поделились кадрами произошедшего, на которых видны два вздымающихся к небу столба дыма.

Накануне в центре Белгорода были слышны звуки взрывов, раздававшихся со стороны украинской границы. По предварительным данным, причиной могли послужить сработавшие средства российской ПВО, однако характерных следов в небе не наблюдалось. Двумя днями ранее жители региона также сообщали о взрывах. По словам очевидцев, были слышны два громких хлопка, а в небе был заметен след работы ПВО.