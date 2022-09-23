Под Белгородом обстреляли село Вознесеновка

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Украинские военные обстреляли село Вознесеновка Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, в результате атаки пострадало пять домовладений и три автомобиля. Жертв и пострадавших нет.

ВСУ сегодня обстреляли село Вознесеновка Шебекинского городского округа. В результате попадания снаряда есть повреждения в пяти частных домовладениях по улице Садовая, также посечены три автомобиля. По докладу главы округа Владимира Жданова, жертв и пострадавших нет, — написал Гладков.

Накануне Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины села Двулучного. По его словам, жертв и пострадавших нет, однако восстановления требует как минимум один дом.

16 сентября Гладков сообщил, что ночью в Белгородской области был обстрелян город Валуйки. Огонь велся со стороны ВСУ. По информации губернатора, оказалась повреждена подстанция, нарушено электроснабжение города. Также произошло возгорание восьми частных жилых домов и трех машин. Один человек погиб, двое пострадали.

12 сентября Гладков рассказал об обстрелах погранпункта Логачевка. До этого жители области рассказали, что в регионе слышны звуки взрывов. По словам губернатора, в ходе обстрела погибла гражданка Украины 1942 года рождения. Также в местную больницу доставили четырех пострадавших с ранениями средней степени тяжести, трое из них граждане Украины, один мужчина — житель Логачевки.