Почти миллион цифровых пропусков на передвижение выдали в Москве

https://static.news.ru/photo/f10ca57a-7d9b-11ea-9a84-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

Около 1 млн цифровых пропусков выдали в столице в первый день работы системы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.

Пропускной режим будет работать начиная со среды. Для этого ввели систему электронных пропусков. Работа с пропусками идёт непросто, на наш портал мы получили беспрецедентные DDoS-атаки и количество ботов, вместе с коллегами отрабатываем, чтобы эта система работала. Несмотря на сложности, выдано 900 тысяч пропусков, почти миллион, — приводит слова Собянина ТАСС.

Столичный градоначальник подчеркнул, что это огромный объём. Собянин уточнил, что цифровыми пропусками с 15 апреля будут пользоваться только граждане, передвигающиеся на транспорте.

Мы открыли разные каналы, среди которых интернет-портал, колл-центр, приём СМС, разные каналы для того, чтобы записываться и получать электронные пропуска, пояснил мэр Москвы.

Кроме того, столичные власти не исключили возможности продления работы по выдаче цифровых пропусков в случае возникновения каких-либо затруднений.

Для завершения этой работы у нас есть достаточно времени. Поэтому прошу граждан спокойно заходить на колл-центр, сайт, посылать СМС, чтобы мы спокойно в течение двух дней довели эту работу до конца. Если мы увидим, что какие-то есть проблемы, можем на какое-то незначительное время продлить эту работу, чтобы её довести до ума совершенно адекватно и спокойно, — сказал Собянин.

Указ, который вводит для передвижения по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте специальные пропуска, власти Москвы подписали 11 апреля. Такие меры приняты для предотвращения распространения коронавируса.

Пропуска на поездки на дальние расстояния будут трёх видов, они будут действовать до 30 апреля и полагаются тем, кто:

не имеет возможности работать на удалёнке в силу специфики профессии, а также курьерам. Пропуска для них будут неограниченными;

вторая категория пропусков предназначена для посещения больниц и поликлиник. Их можно оформить только на один день, но в течение одной недели можно получить неограниченное число таких пропусков;

другие пропуска служат для поездок, к примеру, на дачу, в отдалённый магазин или на вокзал. Действуют такие документы в течение одного дня, а получить их можно не чаще двух раз в неделю.

В столичной администрации подчеркнули, что при подаче заявки на пропуск для поездки на личном автомобиле нужно указать его государственный номер, а для поездок в общественном транспорте — номер карты «Тройка» или «Стрелка».

При оформлении разовых пропусков нужно указать:

адрес фактического проживания;

адрес места назначения.

При условии, что человек проживает в Москве, а прописан в другом городе, необходимо предоставлять адрес своего фактического проживания в столице.

Однако если необходимо оформить постоянный пропуск для поездок на работу, указывать адрес вообще не нужно.

Как писал NEWS.ru, ранее президент России Владимир Путин выступил с заявлением. Он предупредил чиновников, что будет рассматривать ошибки в борьбе с коронавирусом как преступную халатность.