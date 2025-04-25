Почти 100 человек эвакуировали из детского лагеря из-за угрозы подтопления В Амурской области 88 детей и 11 взрослых эвакуировали из лагеря

Фото: Никифоров Сергей/NEWS.ru

Практически 100 человек были эвакуированы из оздоровительного лагеря «Колосок» в городе Благовещенске Амурской области, сообщили в пресс-службе регионального центра обеспечения гражданской защиты и пожарной безопасности. Такое решение было принято из-за опасности подтопления моста через протоку Безымянную. Среди эвакуированных 88 детей и 11 взрослых.

Уровень воды в протоке Безымянной поднимается со скоростью до 6 см/ч. Возникла потенциальная угроза подтопления моста через протоку. <…> Производилась эвакуация 99 человек, включая 88 детей и 11 взрослых, — говорится в публикации.

Уточняется, что повышение уровня воды в реке заметил директор оздоровительного лагеря. Среди эвакуированных детей 37 были размещены в общежитии Амурского коммунального колледжа. При этом угроза подтопления корпусов лагеря отсутствует.

На 07:00 (01:00 мск) в общежитии остаются 16 детей и пять сопровождающих — остальных уже забрали родители, — добавили в центре.

Ранее в Бурятии спасли более 20 рыбаков, оказавшихся на отколовшейся льдине на озере Байкал. Инцидент произошел утром в районе поселка Гремячинск. Пострадавшие успели сообщить о происшествии в экстренные службы, и на место выдвинулись спасатели.