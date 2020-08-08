Пловцы из Иркутска и Приморья переплыли Байкал за 15 часов

https://static.news.ru/photo/a61a9da6-d9a8-11ea-af77-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Участникам акции «За чистый Байкал» удалось переплыть Байкал за 15 часов. Они преодолели 48,5 км пути. На некоторых участках озера температура достигала +5 градусов по Цельсию.

Пловцы не использовали гидрокостюмы. В заплыве принимали участие трое мужчин и две женщины. Старт был дан в посёлке Выдрино. Последний из спортсменов финишировал в Листвянке утром на следующий день, пишет «Невские Новости».

По словам участников, было сложно плыть в холодной воде, в которой до онемения замерзали руки и ноги. Однако в ней пловцы находились не более получаса, а затем сменяли друг друга. Половина маршрута была преодолена ночью, а после рассвета начали плыть женщины. За их самочувствием постоянно следили два катера МЧС.

К этому дню спортсмены готовились в течение года. К финишу прибыл мэр Иркутского района Леонид Фролов. Он вручил участникам благодарственный письма и памятные медали.

Ранее NEWS.ru писал, что гражданин Швеции переплыл Нарву, чтобы попасть из Эстонии в Россию.