Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
27 июля 2025 в 04:52

Опубликованы кадры с соревнований, где умер московский пловец

В Сети появилось видео с турнира в Нижнем Новгороде, где умер пловец из Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во время соревнований X-WATETS Volga в Нижнем Новгороде погиб пловец из Москвы Дмитрий Ионов. Видео заплыва опубликовал Telegram-канал SHOT.

На кадрах видно, как более трех тысяч участников со всей России преодолевают трехкилометровую дистанцию под присмотром спасателей на лодках. Дмитрий почувствовал себя плохо незадолго до финиша и обратился к спасателям. Его эвакуировали на лодку, но во время выхода из воды он потерял сознание.

Медики пытались реанимировать спортсмена на берегу и отправили в больницу. Однако спасти его не удалось.

До этого на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре российский синхронист Александр Мальцев завоевал золотую медаль в сольной программе. 30-летний спортсмен показал блестящий результат в 251,7133 балла, впервые став чемпионом мира в индивидуальном разряде. Второе место занял представитель Испании Деннис Гонсалес Бонеу, а третье — мексиканец Диего Вильялобос Каррильо.

Ранее российский пловец Денис Адеев отметил, что участники турнира не понимают причину выступления россиян под нейтральным флагом. Он подчеркнул, что отношение к российским атлетам остается доброжелательным, никаких ограничений или дискриминации не наблюдается.

Нижний Новгород
заплывы
пловец
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рубио рассказал, сколько еще Трамп готов терпеть конфликт на Украине
В Армении запланировали демонтаж и перенос памятника участникам ВОВ
Клубника — все. Что посадить на грядке после нее? Советы садоводов
Российский военный нашел способ быстро остановить бронегруппу ВСУ
Опубликованы кадры с соревнований, где умер московский пловец
Работу двух российских аэропортов подкорректировали
Стало известно, зачем Стармер встретился с Трампом
Россиянин одержал безоговорочную победу над соперником на турнире UFC
Экономист назвал выгодный для России курс рубля к доллару
ЦАХАЛ забросала сектор Газа мукой и сахаром
Пассажирский самолет вспыхнул в международном аэропорту
Посетитель супермаркета устроил кровавую бойню, ранив 11 человек
Таиланд согласился на перемирие с Камбоджей при одном условии
В США раскрыли, чего стоила Зеленскому выходка с НАБУ
Удар током зацепера остановил «Сапсан», следующий из Петербурга в Москву
ВСУ провалили попытку атаки на Смоленскую область
Одно действие Зеленского привело Великобританию в бешенство
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 27 июля, полынь не сдает позиций
Водителя зажало в салоне после ДТП в центре Москвы
Раскрыто, сколько раз за сутки ВСУ обстреляли ДНР
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Европа

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Стало известно, сколько продлится жара в Санкт-Петербурге
Россия

Стало известно, сколько продлится жара в Санкт-Петербурге

Закатываю по 20 банок: два лучших рецепта маринованных огурчиков на зиму
Общество

Закатываю по 20 банок: два лучших рецепта маринованных огурчиков на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.