Опубликованы кадры с соревнований, где умер московский пловец В Сети появилось видео с турнира в Нижнем Новгороде, где умер пловец из Москвы

Во время соревнований X-WATETS Volga в Нижнем Новгороде погиб пловец из Москвы Дмитрий Ионов. Видео заплыва опубликовал Telegram-канал SHOT.

На кадрах видно, как более трех тысяч участников со всей России преодолевают трехкилометровую дистанцию под присмотром спасателей на лодках. Дмитрий почувствовал себя плохо незадолго до финиша и обратился к спасателям. Его эвакуировали на лодку, но во время выхода из воды он потерял сознание.

Медики пытались реанимировать спортсмена на берегу и отправили в больницу. Однако спасти его не удалось.

До этого на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре российский синхронист Александр Мальцев завоевал золотую медаль в сольной программе. 30-летний спортсмен показал блестящий результат в 251,7133 балла, впервые став чемпионом мира в индивидуальном разряде. Второе место занял представитель Испании Деннис Гонсалес Бонеу, а третье — мексиканец Диего Вильялобос Каррильо.

Ранее российский пловец Денис Адеев отметил, что участники турнира не понимают причину выступления россиян под нейтральным флагом. Он подчеркнул, что отношение к российским атлетам остается доброжелательным, никаких ограничений или дискриминации не наблюдается.