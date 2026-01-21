Петербуржец распылил женщине в лицо перцовку и вырвал сумку

Петербуржец распылил 49-летней женщине в лицо перцовку и вырвал сумку, сообщает Telegram-канал регионального МВД. Полицая задержала подозреваемого и вернула похищенное имущество.

Полицейскими задержан 37-летний неработающий местный житель, подозреваемый в причастности к этому преступлению. Похищенное имущество изъято, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что женщина и ее семья пострадали от действий агрессивной соседки, которая обработала их входную дверь перцовым баллончиком. Она болезненно реагирует на любые звуки даже в дневные часы.

До этого в Ленинградской области водитель такси распылил перцовый баллончик на пассажира. Известно, что 31-летний мужчина доставил клиента до СНТ «Николаевское». Однако после этого пассажир сообщил, что адрес был указан неверно, и начал агрессивно бить руками по креслу. В ответ водитель применил перцовый баллончик.

Также столичные полицейские задержали молодого мужчину, который распылил перцовый баллончик на станции метро «Киевская». Причиной стал словесный конфликт с пассажиркой из-за внешнего вида — парень был в розовом худи.