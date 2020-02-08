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Санкт-Петербургское региональное отделение «Единой России» намерено снять главу муниципального округа Введенский Олега Калядина со всех партийных должностей после того, как в принадлежащей ему квартире правоохранители обнаружили подпольное казино.

Чиновники с репутацией «за гранью» состоять в партии не могут. Региональное отделение «Единой России» незамедлительно рассмотрит вопрос об исключении Калядина из партии, — сообщили «Интерфаксу» в Заксобрании Санкт-Петербурга.

Спикер Вячеслав Макаров заявил, что Калядину не помогут прошлые заслуги, потому что партбилет «Единой России» — это «свидетельство кристальной честности и порядочности», и неуважение его обладателей к закону будет вызывать «самую жёсткую и молниеносную реакцию партии».

Как писал NEWS.ru, в квартире Олега Калядина на Петроградской стороне Санкт-Петербурга обнаружили казино. По словам хозяина, квартиру он сдавал в аренду и о том, что там происходило, не знает. В ночь с 7 на 8 февраля сотрудникам СОБРа Росгвардии и Управления экономической безопасности ГУ МВД дверь в квартиру на третьем этаже дома 61 по Кронверкскому проспекту долго не открывали, поэтому пришлось её спиливать. Врасплох застали 12 человек, их увезли в полицию давать показания. Из квартиры также вывезли рулетку, четыре стола для игры в русский покер и 12 игровых автоматов.