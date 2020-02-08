https://static.news.ru/photo/d6fc6644-4a73-11ea-9430-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В квартире главы муниципального округа Введенский Олега Калядина на Петроградской стороне Санкт-Петербурга обнаружили казино. По словам хозяина, квартиру он сдавал в аренду и о том, что там происходило, не знает.

Как сообщает «Фонтанка», в ночь с 7 на 8 февраля сотрудникам СОБРа Росгвардии и Управления экономической безопасности ГУ МВД дверь в квартиру на третьем этаже дома 61 по Кронверкскому проспекту долго не открывали, поэтому пришлось её спиливать. Врасплох застали 12 человек, их увезли в полицию давать показания. Из квартиры также вывезли рулетку, четыре стола для игры в русский покер и 12 игровых автоматов.

Как писал NEWS.ru, сотрудники правоохранительных органов обнаружили подпольное игровое заведение на улице Крыленко в Санкт-Петербурге. Полицейские изъяли 12 игровых автоматов и восемь компьютеров. В квартире ежедневно собирались неустановленные лица с целью провести время за азартными играми. Учредителем заведения оказался мужчина из Дагестана 1988 года рождения. Он предоставлял клиентам доступ к оборудованию и телекоммуникационной сети. На данный момент против него возбуждено уголовное дело по статье 171 УК РФ.