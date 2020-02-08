В квартире главы муниципального округа Введенский Олега Калядина на Петроградской стороне Санкт-Петербурга обнаружили казино. По словам хозяина, квартиру он сдавал в аренду и о том, что там происходило, не знает.
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Как писал NEWS.ru, сотрудники правоохранительных органов обнаружили подпольное игровое заведение на улице Крыленко в Санкт-Петербурге. Полицейские изъяли 12 игровых автоматов и восемь компьютеров. В квартире ежедневно собирались неустановленные лица с целью провести время за азартными играми. Учредителем заведения оказался мужчина из Дагестана 1988 года рождения. Он предоставлял клиентам доступ к оборудованию и телекоммуникационной сети. На данный момент против него возбуждено уголовное дело по статье 171 УК РФ.
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