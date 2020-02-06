https://static.news.ru/photo/708aa860-48f4-11ea-b530-fa163e074e61_660.jpg Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили подпольное игровое заведение на улице Крыленко в Санкт-Петербурге. Полицейские изъяли 12 игровых автоматов и восемь компьютеров.

В квартире ежедневно собирались неустановленные лица с целью провести время за азартными играми. Учредителем заведения оказался мужчина из Дагестана 1988 года рождения. Он предоставлял клиентам доступ к оборудованию и телекоммуникационной сети, пишут «Невские новости».

На данный момент против него возбуждено уголовное дело по статье 171 УК РФ.

Как ранее писал NEWS.ru, полицейские УМВД России по Одинцовскому району пресекли деятельность подпольного казино. Оно располагалось в частном доме на Рублёво-Успенском шоссе.