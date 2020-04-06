Песков прокомментировал перекрытие границ в ряде российских регионов

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал чрезмерными некоторые меры, которые принимают региональные власти для защиты людей от распространения коронавирусной инфекции.
В частности, речь идёт о закрытии границ нескольких регионов. Песков также добавил, что здесь уже федеральный центр внёс коррективы,
Особое внимание было обращено на недопустимость разрыва транспортных цепочек. Это вопрос тонкой настройки, — отметил он.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил о недопустимости перекрытия административных границ регионов. Во время совещания с главами субъектов 6 апреля премьер указал на то, что управленцы не должны путать региональные полномочия с федеральными.
Как писал NEWS.ru, ряд региональных правительств стали вводить режимы изоляции сроком на 14 дней для людей, прибывших из Москвы и Санкт-Петербурга.
Добавьте наши новости в избранные источники