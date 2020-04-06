Песков прокомментировал перекрытие границ в ряде российских регионов

https://static.news.ru/photo/b83942aa-77f4-11ea-b436-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал чрезмерными некоторые меры, которые принимают региональные власти для защиты людей от распространения коронавирусной инфекции.

В частности, речь идёт о закрытии границ нескольких регионов. Песков также добавил, что здесь уже федеральный центр внёс коррективы, пишет РБК.

Особое внимание было обращено на недопустимость разрыва транспортных цепочек. Это вопрос тонкой настройки, — отметил он.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил о недопустимости перекрытия административных границ регионов. Во время совещания с главами субъектов 6 апреля премьер указал на то, что управленцы не должны путать региональные полномочия с федеральными.

Как писал NEWS.ru, ряд региональных правительств стали вводить режимы изоляции сроком на 14 дней для людей, прибывших из Москвы и Санкт-Петербурга.