Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Приамурье

https://static.news.ru/photo/63a0f780-9999-11ea-8b9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Зыков Кирилл/АГН «Москва»

В Амурской области зафиксирован первый летальный исход от COVID-19. Скончалась 80-летняя жительница Серышевского района.

У пациентки имелся ряд сопутствующих заболеваний, в числе которых гипертония, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет. Все эти недуги отягощали протекание болезни, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство области.

Согласно последним данным, в регионе выявлено 247 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 65 человек. Действующие в области ограничительные меры продлены до конца мая.

Ранее NEWS.ru писал, что первый пациент с COVID-19 скончался в Карелии. Умер 69-летний мужчина, который проходил лечение в центре для заразившихся коронавирусом на базе госпиталя для ветеранов войн. Его состояние оценивалось медиками как крайне тяжёлое, пациент был подключён к аппарату ИВЛ.

В России, по последним данным, выявлено 290,9 тысячи случаев заражения. Более 70 тысячи человек выздоровели, 2,7 тысячи умерли. В Москве более 142 тысяч заболевших, свыше 27,4 тысяч выздоровели, 1,5 тысячи скончались.

В мире более 4,8 млн инфицированных COVID-19, свыше 320 тысяч погибли, более 1,9 млн выздоровели.