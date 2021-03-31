Перевозки железнодорожным транспортом в Крыму вырастут почти втрое

https://static.news.ru/photo/1dd52b92-9220-11eb-ba56-96000091f725_660.jpg Фото: ФГУП "Крымская железная дорога"/vk.com

К концу 2021 года показатели грузоперевозок железнодорожным транспортом в Крыму вырастут в 2,5 раза. Об этом в среду, 31 марта, сообщил председатель правительства региона Юрий Гоцанюк.

Он отметил, что после запуска перевозок по Крымскому мосту в течение прошлого года было перевезено 2,5 млн тонн. Старт грузоперевозкам был дан 30 июня 2020-го.

По словам Гоцанюка, в текущем году ожидается увеличение показателей почти в 2,5 раза, то есть до 6 млн тонн.

В текущем году начнётся реконструкция железнодорожной ветки на участке Багерово — Джанкой с ответвлением на Феодосию, а также реконструкция 25 пассажирских платформ. Также власти Крыма собираются купить 295 автобусов и 27 трамваев для повышения качества пассажиропотока, — цитирует сообщение председателя правительства «МК в Крыму».

Как ранее передавал NEWS.ru, проблема водоснабжения в Крыму решится при помощи российских властей, никаких просьб к Украине по этому вопросу не будет, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.