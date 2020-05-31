Пензенский губернатор продлил режим самоизоляции до 14 июня

https://static.news.ru/photo/d8da648c-a367-11ea-829b-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com/ru/users/ant-2017-5834301

Режим самоизоляции в Пензенской области продлён до 14 июня. Соответствующий документ подписал глава региона Иван Белозерцев.

В сроках режима самоизоляции слова «по 31 мая 2020 включительно» заменить словами «по 14 июня 2020 включительно», — говорится в постановлении губернатора.

Кроме того, Белозерцев разрешил массовые мероприятия, связанные с предстоящими в области выборами губернатора и депутатов различного уровня.

На сегодняшний день в России выявлено свыше 396 тысяч случаев заражения COVID-19. Более 4,5 тысячи скончались, победить заболевание удалось более чем 167 тысячам человек.

Как ранее писал NEWS.ru, правительство Чукотского автономного округа решило продлить ограничительные меры, которые были введены в связи с пандемией коронавирусной инфекции.