Пензенский губернатор продлил режим самоизоляции до 14 июня

Режим самоизоляции в Пензенской области продлён до 14 июня. Соответствующий документ подписал глава региона Иван Белозерцев.
В сроках режима самоизоляции слова «по 31 мая 2020 включительно» заменить словами «по 14 июня 2020 включительно», — говорится в постановлении губернатора.
Кроме того, Белозерцев разрешил массовые мероприятия, связанные с предстоящими в области выборами губернатора и депутатов различного уровня.
На сегодняшний день в России выявлено свыше 396 тысяч случаев заражения COVID-19. Более 4,5 тысячи скончались, победить заболевание удалось более чем 167 тысячам человек.
Как ранее писал NEWS.ru, правительство Чукотского автономного округа решило продлить ограничительные меры, которые были введены в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
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