Пенсионерка из Челябинска пыталась сбежать от мучивших её родных-тиктокеров

Соседка молодой пары из Челябинска рассказала о попытке побега бабушки, с участием которой собственная внучка с мужем записывали унизительные ролики для TikTok. При этом пожилая женщина страдает от деменции, передаёт РЕН ТВ.

Её еле утихомирили и загнали обратно. К тому же, у неё полная деменция. Если она, не дай бог, выйдет, она потеряется и неизвестно, что с ней может быть, — рассказала женщина.

По словам соседки, родственники каждый день навещают пенсионерку. СК заинтересовался видео в TikTok, на котором девушка снимает бабушку на видео, требуя выполнять обыденные действия, которые невозможны в силу заболевания. Съёмка сопровождается язвительными замечаниями внучки женщины и её мужа.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин уже поручил проверить ролики на признаки преступления по статье «Истязание».

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