Пенсионер открыл стрельбу с балкона в Рязани

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Рязани пожилой мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета с балкона своей квартиры, сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на пресс-службу управления Росгвардии. Инцидент произошёл в вечернее время на улице Гайдара в посёлке Южный. В настоящее время стрелок задержан, никто не пострадал.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии получили информацию о стрельбе во дворе пятиэтажного дома на улице Гайдара. Между 53-летним мужчиной и компанией молодых людей возник конфликт. После ссоры рязанец поднялся к себе домой и несколько раз выстрелил с балкона в воздух из травматического пистолета, — отметило издание.

Росгвардейцы задержали стрелявшего. Им оказался ранее судимый местный житель 1969 года рождения. Мужчину передали полиции для дальнейших разбирательств. Пистолет изъяли.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге 34-летний житель Ленобласти поссорился с 29-летним таксистом из ближнего зарубежья и прострелил ему ногу из травматического пистолета. Стрелявшего мужчину задержали, а пострадавшему оказали помощь в травмпункте — у него травмы носа, бедра и голени. После ссоры россиянин скрылся с места происшествия, но пострадавший запомнил номер его машины и сообщил в полицию. Обидчика таксиста полицейские вскоре задержали и изъяли у него травматический пистолет.