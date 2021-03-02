Пассажиры поезда на Алтае выпрыгивали из вагонов в сугробы

https://static.news.ru/photo/3cc34212-7b57-11eb-a840-96000091f725_660.jpg Фото: Кадр из видео/Соцсети

На станции Алтайская на территории Алтайского края пассажирам пришлось выпрыгивать из вагонов прямо в сугробы. Многие из них увязали в снегу по колени. Инцидент произошёл в понедельник, 1 марта.

Платформа на станции Алтайская рассчитана на поезд из восьми вагонов максимум. Однако, на беду пассажиров поезда Абакан — Москва, их состав состоял из 14 вагонов. Как сообщили в разговоре с журналистами представители Алтайского территориального управления Западно-Сибирской железной дороги, он просто «не уместился».

По правилам пассажиров нужно высаживать из вагонов только в случае, если они могут выйти прямо на платформу. Но проводники поезда Абакан — Москва решили этим предписанием пренебречь. В результате гражданам пришлось выпрыгивать прямо в снег.

Сотрудники СМИ спросили в РЖД, получат ли люди компенсации после произошедшего, однако ответа пока не последовало, передаёт издание «Подъём», сопровождая материал видеозаписью с места событий.

Как ранее писал NEWS.ru, движение четырёх пассажирских поездов было нарушено 28 февраля из-за схода с рельсов десяти вагонов с углём в Амурской области. Происшествие случилось на перегоне Большая Омутная — Сгибеево в Сковородинском районе.