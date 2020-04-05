Пассажиров, прилетающих в Томск из Москвы, обязали самоизолироваться

С 6 апреля всех пассажиров авиарейсов Москва — Томск обяжут 14 дней соблюдать режим самоизоляции. Жителей других регионов, прилетевших в Томск, будут помещать в обсерватор.
Все пассажиры авиарейсов Москва — Томск, начиная с 6 апреля, обязаны 14 дней быть на самоизоляции по месту жительства. Прилетающие в Томск жители других субъектов РФ на этот же срок будут помещены в обсерватор, — цитирует портал vtomske.ru сообщение администрации.
Уточняется, что всех пассажиров в томском аэропорту будут встречать санитарные врачи и полиция, чтобы вручать соответствующие постановления.
Как писал NEWS.ru, в Томске задержали 50-летнего мужчину, который вернулся в страну 2 апреля и не стал соблюдать карантин. Вместо этого он отправился путешествовать по России: за два дня посетил Москву, Московскую, Новосибирскую и Псковскую области. Его задержали 4 апреля. На место незамедлительно прибыла бригада скорой помощи для осмотра его, а также всех граждан, с которыми мужчина прибыл из Новосибирска на автобусе. Нарушитель доставлен в обсерватор. Ему грозит штраф в размере 40 тысяч рублей.