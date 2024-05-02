Падчерицу будут судить за попытку выгородить изнасиловавшего ее отчима На Алтае девушку будут судить за попытку выгородить отчима-насильника

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В Республике Алтай 22-летнюю девушку будут судить за попытку уберечь от лишения свободы отчима, который изнасиловал ее, передает пресс-служба управления Следственного комитета. Девушка отказалась от данных изначально показаний, но следствие установило их подлинность. Теперь ее будут судить по статье о даче заведомо ложных показаний. Дело отчима расследовалось в 2022 году.

Данные женщиной впоследствии в суде показания полностью опровергаются исследованными судом доказательствами в их совокупности, которые в полной мере нашли свое подтверждение в ходе судебных заседаний по рассматриваемому уголовному делу, — сообщили в Следкоме.

Осенью стало известно, что житель Свердловской области изнасиловал 14-летнюю дочь, приехавшую к нему в поселок на каникулы. Девочка долгое время не рассказывала матери о произошедшем из-за чувства стыда. Ее отца дважды судили за наркотики и побои. Родители пострадавшей давно развелись. Девочка живет с матерью в Челябинской области и навещает отца на выходных. В один из таких визитов родитель пробрался к ней в комнату и совершил насильственные действия сексуального характера. Он был задержан, против мужчины возбудили уголовное дело.