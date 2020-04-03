Пациентам с онкологией продолжат предоставлять помощь

https://static.news.ru/photo/8111b0d0-75a3-11ea-ba70-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московские пациенты с онкологическими заболеваниями будут и дальше получать необходимую помощь. Об этом сообщили в оперативном штабе Москвы.

Для таких людей введён особый режим изоляции: для того чтобы они имели возможность добраться до медучреждения, их социальные карты продолжают функционировать.

Однако онкологические пациенты III клинической группы, у которых нет признаков прогрессирования болезни, продолжат соблюдать общий режим самоизоляции, а их контрольные осмотры пройдут после нормализации эпидемиологической ситуации в столице.

Также в штабе отметили, что онкологические медучреждения в городе функционируют в обычном режиме.

Ранее NEWS.ru писал о том, что лечебно-реабилитационный центр Минздрава РФ с 6 апреля перепрофилируют для лечения людей с коронавирусной инфекцией. В нём проходили лучевую терапию по меньшей мере 190 человек, и, с их слов, пациентов просто начали выписывать домой, не давая им переводов в другие стационары. Однако в Минздраве опровергли эту информацию, сказав, что пациентов направят в другие московские профильные медцентры.