Силовики Хабаровского края задержали мужчину, подозреваемого в нападении на двух женщин. По версии следствия, он нанёс им ножевые ранения. Фигуранта доставили на допрос сотрудники ФСБ и Росгвардии.
Ему 43 года. Ранее к уголовной ответственности не привлекался. Он занимается частными грузовыми перевозками. В его квартире обнаружили ножи, которые он, вероятно, использовал для совершения преступлений. Изъятые предметы и личные вещи направили на экспертизу,
Фигурант рассказал, что его возлюбленная ушла к другому. После чего он решил отомстить всем женщинам, а заодно создать общественный резонанс в надежде, что бывшая подруга вернётся. Жертв злоумышленник выбрал спонтанно, во время прогулок вечером и ночью. Они выжили, им оказали медицинскую помощь.
Ранее NEWS.ru сообщал, что житель Новосибирска подозревается в убийстве своей бывшей девушки, которая ранее обращалась в полицию из-за угроз. Погибшая была беременна.
Гражданин состоял с девушкой в отношениях, но затем пара рассталась. После этого мужчина стал шантажировать бывшую возлюбленную. Трагедия произошла 27 января 2020 года. Фигурант пришёл в подъезд к девушке и несколько часов ждал её. Когда она появилась, молодой человек ударил жертву ножом в спину.
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