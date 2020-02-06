https://static.news.ru/photo/309c4032-486e-11ea-a3fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Приблизительно 35 тысяч человек из города Тутаев Ярославской области могут остаться без отопления из-за аварии, которая произошла в главном котле центральной котельной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу района Дмитрия Юнусова.

Чтобы повысить температуру теплоносителя, нужно снизить потребление — мы решили отключить здание администрации. Завтра мы отключаем другие административные здания. <...> В зоне риска 35 тыс. жителей, это более 250 многоквартирных домов, частный сектор, социальные объекты — это весь город, — процитировали главу региона в ТАСС.

Уточняется, что авария произошла 3 февраля. Ночью, при уличной температуре минус 11-13 градусов, в домах держится около 16 градусов тепла.

Дмитрий Юнусов отметил, что работы по налаживанию теплоснабжения будут вестись круглосуточно. На устранение неполадок уйдёт от пяти до семи дней. Он добавил, что промышленники согласились отключить предприятия для снижения нагрузки на сеть.

Два дня назад случилась авария, вызванная сбоем автоматики на центральной районной котельной, на большом котле. Это повлекло нарушение циркуляции, технологические сбои, подрядная организация приступила к ремонту, будет работать круглосуточно, — процитировали Дмитрия Юнусова в ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что почти 18 тысяч жителей Приморья остались без электричества из-за аварии.