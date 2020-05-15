Отели и пансионаты на Кубани хотят открыть к началу июля

https://static.news.ru/photo/d94dfcc8-9ba9-11ea-9dc1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Отели и пансионаты в Краснодарском крае могут открыться для туристов уже в конце июня. Такое предположение высказал глава региона Вениамин Кондратьев в ходе видеосовещания с Владимиром Путиным.

По словам губернатора, всё будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

Если позволит эпидемиологическая обстановка, то в конце июня уже мы посмотрим на то, чтобы в рамках регламента Роспотребнадзора открыть пансионаты и отели, — сказал Кондратьев.

Глава региона отметил, что представителям курортной отрасли будет сказано об официальном открытии в начале июня. Также Кондратьев попросил включить санаторно-курортную отрасль в список пострадавших от коронавируса системообразующих предприятий. Это позволит компаниям, работающим в данной сфере, получить льготные кредиты, сообщает издание «Вести. Кубань».

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Владимир Путин призвал краснодарского губернатора Вениамина Кондратьева не спешить с открытием санаториев в регионе и работать вместе с Роспотребнадзором. Кондратьев ещё 12 мая анонсировал открытие первых санаториев с 1 июня — места размещения начали готовиться к возобновлению работы.