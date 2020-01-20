https://static.news.ru/photo/3b21346a-3b92-11ea-a0c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Катаев/РИА Новости

Мини-отель «Карамель» в Перми, в котором из-за прорыва трубы погибли люди, должен был закрыться в феврале. Об этом заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае Анатолий Маховиков.

Насколько мне известно, его недавно проверяли МЧС, были предписания его закрыть, потому что там очень много нарушений было, предписывали закрыть до 20 февраля, — передаёт слова Маховикова ТАСС.

Он также отметил, что отель в цокольном помещении был открыт на законном основании.

Трагедия в пермском мини-отеле «Карамель» унесла жизни пяти человек, в том числе ребёнка. По данным медиков, ещё шестеро пострадали. По словам очевидцев, ЧП произошло из-за прорыва трубы с кипятком, которая находилась за пределами хостела.

Как ранее писал NEWS.ru, видеозапись следственных действий, которые проходят в мини-отеле «Карамель» после гибели пятерых постояльцев из-за прорыва трубы с кипятком, появилась на канале СК РФ в YouTube.