Отдых в Крыму летом подорожает на 25%

https://static.news.ru/photo/23b8aee0-9512-11eb-9ba4-96000091f725_660.jpg Фото: Туристический портал Республики Крым, Ирина Ульева/travelcrimea.com

В летний сезон в Крыму отдых подорожает на 10–25%. Причиной стало увеличение цен на продукты, оборудование для санбезопасности, аренду гостиничных номеров, а также повышение качества услуг.

Как сообщили ТАСС представители туристической сферы, всё также будет зависеть от категории размещения и уровня загруженности гостиниц. Но они отмечают, что это ежегодная история — летом цены всегда выше.

В этом году цены повышаются примерно на 10–15%. Это связано с тем, что увеличивается стоимость топлива, растут тарифы на энергоносители, на основные продукты питания, — рассказал изданию председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета Крыма Алексей Черняк.

В гостиницах отмечают, что рост цен был заложен ещё в декабре 2020 года. Подорожало всё — от услуг прачечной и бытовой химии до продуктов питания. Плюс индексация зарплат персонала.

Ранее россиянин рассказал о способе отдохнуть в Крыму на пять тысяч рублей, писал NEWS.ru. Поездка по России может оказаться весьма бюджетной затеей — это доказал россиянин, который поехал в Крым из Краснодара. «Если находиться только в городах и питаться исключительно в кафе, стоимость будет сильно выше. Но городской туризм — это совсем другое», — отметил мужчина.