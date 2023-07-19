Опубликованы кадры сражения за позицию под Артемовском

Фото: МО РФ

Военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал в Telegram-канале видео сражения за позицию в окрестностях Дубово-Василевки под Артемовском (Бахмут). На кадрах видно, как украинские танки и боевые машины пехоты расстреливали в упор траншею ВС РФ, однако российским военным удалось подбить технику ВСУ.

Невероятные кадры отчаянного сражения за позицию в окрестностях Дубово-Василевки под Бахмутом. Колонна украинской бронетехники из двух танков и двух БМП подошла в упор к нашей траншее и стала расстреливать ее из орудий, однако во фланг броне противника открыли огонь противотанкисты, — написал Котенок.

Он уточнил, что выжившие украинские военные пытались штурмом взять траншею, где был один российский военный, который отстреливался и бросал гранаты до подхода наступления. При этом позиция осталась за ВС РФ.

Ранее Котенок сообщил, что на Донецком направлении в зоне проведения спецоперации ВС РФ наблюдается снарядный голод. По его словам, на этом участке линии боевого соприкосновения также есть проблемы с укомплектованностью подразделений.