Опубликованы кадры работы фронтовых бомбардировщиков ВКС России Военкор Котенок показал работу фронтовых бомбардировщиков ВКС России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал в своем Telegram-канале работу фронтовых бомбардировщиков ВКС России. Он отметил, что авиация действовала на малых высотах.

Запорожское направление — эффектные кадры работы фронтовых бомбардировщиков ВКС России на малых высотах, — написал Котенок.

Как уточнили в Telegram-канале «Фронтовая птичка», кадры сняты 12 декабря на Херсонском направлении. Отмечается, что авиация «молниеносно» нанесла удары по скоплениям ВСУ, расположенные рядом с лесополосами, применяя различные типы бомб.

Накануне военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко опубликовал видео работы FPV-дронов Вооруженных сил РФ в районе Работино на Запорожском направлении. На опубликованных кадрах видно, как беспилотник засекает позиции украинской армии и наносит точные удары по противнику.

Во вторник, 12 декабря, генерал ВСУ Александр Тарнавский заявил, что Вооруженные силы России перешли в масштабное наступление на Авдеевском и Марьинском направлениях. По его словам, российские силы продвигаются вперед при поддержке авиации и бронетехники. О крупном наступлении ВС РФ по всей протяженности фронта заявлял также и командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.