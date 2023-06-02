Опубликованы кадры продвижения танка ВС РФ среди руин в Марьинке «Военкоры Русской Весны» опубликовали видео боевой работы танка ВС РФ в разрушенной Марьинке

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видеозапись боевой работы российского танка в городской застройке Марьинки Донецкой Народной Республики. Кадры были сняты с беспилотника.

На видео видно, как машина выдвигается на позицию и начинает вести огонь вдоль улицы. Вокруг танка можно заметить множество разрушенных домов.

Марьинка является пригородом регионального центра — Донецка. Она находится от города на расстоянии километра.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили до 15 бойцов ВСУ вместе с расчетом беспилотника и тремя пикапами на Марьинском направлении. После вскрытия их позиций удары наносились из самоходной установки «Мста-С», рассказал командир орудия с позывным Ураган.

1 июня командир спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что российские силы взяли под контроль около 70% территории Марьинки. По его словам, за оставшуюся под контролем Киева часть населенного пункта возьмутся штурмовые отряды ВС России. Алаудинов отмечал, что за ситуацией в районе Марьинки пристально следит президент РФ Владимир Путин.