Опубликованы кадры уничтожения гаубицы М777 ВСУ российскими «иксоводами»

Фото: МО РФ

Операторы российских беспилотников «Ланцет», которых также называют «икcоводами», уничтожили гаубицу М777 ВСУ на Запорожском направлении. Кадры опубликовал Telegram-канал «Архангелы спецназа Z», удар наносился в лесополосе.

На крупном плане видна вспышка и заволакивающий место попадания дрона дым.

Ранее ведущий эксперт в области БПЛА Денис Федутин заявил, что модифицированные беспилотники «Ланцет» изменят ход специальной военной операции — они смогут более эффективно поражать цели. Кроме того, использование пакетных систем поможет осуществлять одновременный запуск сразу нескольких дронов, добавил он.

По словам Федутинова, развернуть комплекс и применить его можно быстрее, чем в базовой версии. Эксперт подчеркнул, что благодаря этому расширяются возможности «Ланцета» в зоне спецоперации. Они могут заменить более тяжелые беспилотники-камикадзе, такие как «Герань». В будущем «Ланцеты» могут быть использованы для поражения высокочувствительных целей, таких как аэродромы, самолеты и центры управления.

По словам военного эксперта Анатолия Матвийчука, дальность полета, а также устойчивость к радиоэлектронным помехам новейшего российского БПЛА «Ланцет» встревожили Украину и Запад. Он отметил, что ВСУ не ожидали удара по стоянке МиГ-29, так как не предполагали, что «Ланцет» способен преодолеть около 70 км. Матвийчук не исключил, что у модернизированного «Ланцета» выросла боевая нагрузка.